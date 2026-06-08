Fuertes lluvias en el AMBA: cuándo termina el temporal y cómo seguirá el tiempo esta semana

Las lluvias más intensas se concentrarán durante las primeras horas de la jornada, con acumulados que podrían superar los 60 milímetros en algunos sectores del AMBA. Foto: NA (Daniel Vides)

La semana comenzó con condiciones meteorológicas adversas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, La Plata y sectores del sur de Entre Ríos debido a la llegada de un sistema de inestabilidad que provocó precipitaciones persistentes y de variada intensidad.

El fenómeno, asociado a un proceso de ciclogénesis sobre el Río de la Plata, convirtió a este lunes 8 en la jornada más complicada de la semana desde el punto de vista climático. Las lluvias comenzaron durante la noche del domingo y se intensificaron durante las primeras horas de la mañana, generando acumulados significativos en distintos puntos de la región.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla para la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y zonas cercanas por precipitaciones persistentes. Foto: EFE

Alerta amarilla por lluvias en Buenos Aires: qué dijo el SMN

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el área afectada podría registrar acumulados de entre 30 y 60 milímetros de agua, aunque en algunos sectores los valores podrían ser superiores de manera puntual.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes temporarios, especialmente en zonas urbanas donde el drenaje suele verse comprometido durante episodios de lluvias intensas.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar circular por calles anegadas, no sacar residuos que puedan obstruir desagües y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La ciclogénesis sobre el Río de la Plata favorece el desarrollo de lluvias de moderada a fuerte intensidad y eleva el riesgo de anegamientos temporarios. Foto: NA

Qué es la ciclogénesis y por qué provocó lluvias intensas en el AMBA

El evento meteorológico que afectó al AMBA está relacionado con una ciclogénesis, un proceso que ocurre cuando se desarrolla y profundiza un sistema de baja presión atmosférica.

Este fenómeno favorece la formación de nubosidad, lluvias persistentes y, en algunos casos, tormentas de intensidad considerable. En esta oportunidad, la baja presión se consolidó frente a la costa bonaerense, sobre el Río de la Plata, impulsando el avance de una extensa banda de precipitaciones desde el Litoral hacia el centro del país.

La combinación de humedad, vientos del noreste y condiciones favorables en los niveles medios y altos de la atmósfera permitió que las lluvias se mantuvieran durante gran parte de la jornada del domingo.

Hasta cuándo lloverá en Buenos Aires

Las previsiones indican que las precipitaciones más importantes se concentrarán durante la mañana de este lunes. Con el avance de las horas, la intensidad de la lluvia comenzará a disminuir, dando lugar a lloviznas aisladas y mejoras temporarias.

Tras el episodio de inestabilidad, el pronóstico anticipa una mejora gradual con temperaturas frescas y condiciones más estables durante el resto de la semana. Foto: NA

Durante la tarde y la noche todavía podrían registrarse algunas precipitaciones débiles, aunque sin la intensidad observada en las primeras horas del día.

Las temperaturas permanecerán estables durante toda la jornada, con mínimas cercanas a los 12 grados y máximas que no superarán los 15 grados.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante el resto de la semana

El pronóstico anticipa una mejora significativa a partir del martes. Las probabilidades de lluvia descenderán a cero y las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse.

Para el martes 9 se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 14 grados, con cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste. La humedad disminuirá de manera progresiva y las nieblas quedarán limitadas a sectores puntuales durante la madrugada y la noche.

El martes marcará el regreso del tiempo seco en Buenos Aires, con mínimas cercanas a los 9 grados y máximas que rondarán los 15 °C. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El miércoles 10 continuará la tendencia estable, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 15 grados. El cielo alternará momentos de nubosidad con períodos de sol, especialmente durante la tarde.

Pronóstico extendido: temperaturas invernales y sin lluvias

Hacia el jueves 11 y el viernes 12 no se prevén nuevas precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires ni en el conurbano bonaerense.

Las máximas se ubicarán entre los 15 y 16 grados, mientras que las mínimas rondarán entre los 9 y 11 grados, valores acordes a esta época del año. Además, los vientos del sudeste favorecerán un ambiente más seco y estable.

De esta manera, el fuerte contraste entre el inicio y el final de la semana quedará en evidencia. Mientras el lunes concentra toda la actividad meteorológica relevante, con alerta amarilla, lluvias intensas y riesgo de anegamientos, los días posteriores mostrarán un escenario mucho más tranquilo, con jornadas frescas, cielos parcialmente despejados y condiciones típicas del invierno porteño.