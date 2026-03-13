Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 13 de marzo de 2026
Clima Actual
Estado del tiempo para Formosa
Este viernes 13 de marzo de 2026, en Formosa, nos espera un día con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. De acuerdo a los datos proporcionados, las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 16.9°C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 25°C. Es un momento para disfrutar del clima cómodo de la región. La humedad relativa será del más del 93%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Por la tarde y noche, el clima en Formosa continuará siendo parcialmente nuboso. El viento puede alcanzar una velocidad máxima de 14 km/h, lo que proporciona una brisa constante durante el transcurso del día. Además, no hay precipitaciones previstas, lo que garantiza un día sin lluvias. La presion atmosferica podría descender a 1015.6 mb.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de marzo de 2026
Para los interesados en las actividades astronómicas, el sol tendrá su amanecer a las 06:58 y se pondrá a las 18:35. La fase actual de la luna será Cuarto Creciente, perfecta para observar.