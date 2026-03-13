Estado del tiempo para Formosa

Este viernes 13 de marzo de 2026, en Formosa, nos espera un día con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. De acuerdo a los datos proporcionados, las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 16.9°C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 25°C. Es un momento para disfrutar del clima cómodo de la región. La humedad relativa será del más del 93%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde y noche, el clima en Formosa continuará siendo parcialmente nuboso. El viento puede alcanzar una velocidad máxima de 14 km/h, lo que proporciona una brisa constante durante el transcurso del día. Además, no hay precipitaciones previstas, lo que garantiza un día sin lluvias. La presion atmosferica podría descender a 1015.6 mb.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de marzo de 2026

Para los interesados en las actividades astronómicas, el sol tendrá su amanecer a las 06:58 y se pondrá a las 18:35. La fase actual de la luna será Cuarto Creciente, perfecta para observar.