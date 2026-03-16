Para la jornada de hoy en Catamarca, el clima se presenta con características de estabilidad durante la mañana. Se esperan cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima en torno a los 6.4°C. La humedad, por su parte, alcanzará un promedio del 37%. Los vientos serán moderados, con ráfagas máximas de hasta 33 km/h, proporcionando un ambiente fresco para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Hacia la tarde, el pronóstico indica una continuación de condiciones similares, con cielos que se mantendrán parcialmente cubiertos. Las temperaturas máximas rondearán los 23.7°C, lo que generará un ambiente cálido pero sin extremos. Por la noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, mientras que los vientos continuarán con una velocidad media, alcanzando hasta 21 km/h. La humedad media estimada para el día será alrededor del 65%. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones ante posibles cambios en las condiciones del viento.