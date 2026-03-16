Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 16 de marzo de 2026
Clima en Catamarca
Para la jornada de hoy en Catamarca, el clima se presenta con características de estabilidad durante la mañana. Se esperan cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima en torno a los 6.4°C. La humedad, por su parte, alcanzará un promedio del 37%. Los vientos serán moderados, con ráfagas máximas de hasta 33 km/h, proporcionando un ambiente fresco para comenzar el día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Hacia la tarde, el pronóstico indica una continuación de condiciones similares, con cielos que se mantendrán parcialmente cubiertos. Las temperaturas máximas rondearán los 23.7°C, lo que generará un ambiente cálido pero sin extremos. Por la noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, mientras que los vientos continuarán con una velocidad media, alcanzando hasta 21 km/h. La humedad media estimada para el día será alrededor del 65%. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones ante posibles cambios en las condiciones del viento.