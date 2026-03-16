Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 16 de marzo de 2026
Prono meteorológico
El clima en Jujuy hoy será un poco más fresco por la mañana con una temperatura mínima de 4.2°C. Se prevé un cielo parcialmente nuboso y las posibilidades de precipitaciones son bajas, con prácticamente cero milímetros de lluvia esperados. Además, la humedad máxima alcanzará el 46%, manteniéndose en un nivel moderado.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Por la tarde, las temperaturas aumentarán llegando a los 18.4°C como máximo. El cielo continuará algo nuboso, aunque tampoco se esperan lluvias. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h, lo que podría sumar un poco de frescura al ambiente. La humedad descenderá hacia el 46%, lo que permitirá una atmósfera más seca y confortable.
Importante tener en cuenta la variación del clima durante el día para tomar las precauciones necesarias.