El clima en Jujuy hoy será un poco más fresco por la mañana con una temperatura mínima de 4.2°C. Se prevé un cielo parcialmente nuboso y las posibilidades de precipitaciones son bajas, con prácticamente cero milímetros de lluvia esperados. Además, la humedad máxima alcanzará el 46%, manteniéndose en un nivel moderado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las temperaturas aumentarán llegando a los 18.4°C como máximo. El cielo continuará algo nuboso, aunque tampoco se esperan lluvias. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h, lo que podría sumar un poco de frescura al ambiente. La humedad descenderá hacia el 46%, lo que permitirá una atmósfera más seca y confortable.

Importante tener en cuenta la variación del clima durante el día para tomar las precauciones necesarias.