Hoy, 16 de marzo de 2026, en La Pampa, el clima comenzará con un ambiente fresco, parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a 7.1°C, mientras que la humedad alcanzará el 40%. El viento estará presente de manera moderada, con velocidades máximas esperadas en torno a 18 kilómetros por hora, lo que aportará una sensación térmica más fresca durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, se prevé que el cielo continúe parcialmente nublado, y la temperatura máxima alcanzará los 18.4°C. La velocidad del viento aumentará ligeramente, pudiendo llegar a ráfagas de hasta 29 kilómetros por hora. La noche seguirá con estas condiciones, por lo que se aconseja llevar algún abrigo si planea realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 16 de marzo de 2026

El amanecer tendrá lugar a las 8:25 AM y el atardecer se espera para las 6:08 PM, ofreciendo suficiente luz del día para disfrutar de actividades al aire libre.