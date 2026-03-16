El clima en Salta para esta mañana del 10 de junio de 2025 se presenta despejado con una temperatura agradable de 4.5°C. Los vientos serán suaves, con una velocidad de 1 km/h. La humedad relativa se situará en el 86%, creando una mañana fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que avance la tarde, se espera que el cielo continúe estando parcialmente nuboso, con temperaturas alcanzando un máximo de 21.2°C. Durante la noche, el clima se mantendrá estable con una leve brisa soplando a 2 km/h, mientras la temperatura desciende ligeramente a los 3.4°C. La humedad continuará alta, alcanzando un 91%, una característica típica de esta región en esta época del año.