Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 16 de marzo de 2026
Pronóstico diario
El clima en Salta para esta mañana del 10 de junio de 2025 se presenta despejado con una temperatura agradable de 4.5°C. Los vientos serán suaves, con una velocidad de 1 km/h. La humedad relativa se situará en el 86%, creando una mañana fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
A medida que avance la tarde, se espera que el cielo continúe estando parcialmente nuboso, con temperaturas alcanzando un máximo de 21.2°C. Durante la noche, el clima se mantendrá estable con una leve brisa soplando a 2 km/h, mientras la temperatura desciende ligeramente a los 3.4°C. La humedad continuará alta, alcanzando un 91%, una característica típica de esta región en esta época del año.