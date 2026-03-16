lunes, 16 de marzo de 2026, 06:02

En San Luis, el clima de la mañana se presentará con cielos parcialmente nubosos, predominando una temperatura mínima de 7.5°C. No se espera ninguna precipitación a lo largo de la primera mitad del día. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 36 km/h, proporcionando un ambiente adecuado para actividades al aire libre sin riesgo de lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y la noche en San Luis, el tiempo se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas alcanzando un máximo de 17.7°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, es importante estar preparados ante cualquier cambio repentino del tiempo. El viento se mantendrá constante, sin embargo, las ráfagas más fuertes podrán llegar a los 36 km/h. Se recomienda estar atentos al pronóstico en caso de variaciones.