En Santa Cruz, el clima para hoy se presenta con un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas estarán en un rango cálido, oscilando entre los 3.4°C como mínima y alcanzando hasta 7.3°C como máxima. La humedad será significativa, llegando a un 95%. Se espera que los vientos tengan una velocidad promedio de 25 km/h, lo que podría aumentar la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Hacia la tarde y noche, el tiempo continuará con similar perfil. El cielo permanecerá cubierto con nubes y las temperaturas no mostrarán grandes variaciones respecto a las de la mañana. La probabilidad de lluvias es nula, pero los vientos seguirán presentes, pudiendo producir ráfagas con una velocidad máxima de hasta 49 km/h. La humedad se mantendrá alta, lo que sugiere un ambiente húmedo en gran parte del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Cruz

Dado el clima húmedo e inestable, se recomienda llevar un abrigo adicional para contrarrestar la sensación térmica. También es aconsejable mantenerse hidratado debido a la alta humedad y preparar actividades bajo techo en la medida de lo posible.