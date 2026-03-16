Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 16 de marzo de 2026
Actualidad Climática
En Santa Cruz, el clima para hoy se presenta con un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas estarán en un rango cálido, oscilando entre los 3.4°C como mínima y alcanzando hasta 7.3°C como máxima. La humedad será significativa, llegando a un 95%. Se espera que los vientos tengan una velocidad promedio de 25 km/h, lo que podría aumentar la sensación térmica.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Hacia la tarde y noche, el tiempo continuará con similar perfil. El cielo permanecerá cubierto con nubes y las temperaturas no mostrarán grandes variaciones respecto a las de la mañana. La probabilidad de lluvias es nula, pero los vientos seguirán presentes, pudiendo producir ráfagas con una velocidad máxima de hasta 49 km/h. La humedad se mantendrá alta, lo que sugiere un ambiente húmedo en gran parte del día.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Cruz
Dado el clima húmedo e inestable, se recomienda llevar un abrigo adicional para contrarrestar la sensación térmica. También es aconsejable mantenerse hidratado debido a la alta humedad y preparar actividades bajo techo en la medida de lo posible.