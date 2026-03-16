En la mañana de este lunes 16 de marzo de 2026, Santa Fe tendrá un clima que empieza con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.9°C, lo que representa un inicio de día fresco. No se espera que clima possiga precipitaciones, ofreciendo una tranquilidad para aquellos que prefieren desplazarse a pie o en bicicleta.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, el cielo continuará con nubosidad parcial. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.5°C, brindando una sensación térmica templada predominante. La velocidad del viento será moderada, alcanzando hasta 11 km/h provenientes principalmente del este. Para la noche, se espera un descenso lento pero consistente de la temperatura, acercándose a los valores mínimos nocturnos. La humedad estará presente con un nivel máximo del 85%, lo cual puede afectar a aquellas personas sensibles a los conglomerados atmosféricos donde la humedad sea un agente predominante.