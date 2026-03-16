Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 16 de marzo de 2026
Clima y tiempo
En la mañana de este lunes 16 de marzo de 2026, Santa Fe tendrá un clima que empieza con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.9°C, lo que representa un inicio de día fresco. No se espera que clima possiga precipitaciones, ofreciendo una tranquilidad para aquellos que prefieren desplazarse a pie o en bicicleta.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Durante la tarde, el cielo continuará con nubosidad parcial. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.5°C, brindando una sensación térmica templada predominante. La velocidad del viento será moderada, alcanzando hasta 11 km/h provenientes principalmente del este. Para la noche, se espera un descenso lento pero consistente de la temperatura, acercándose a los valores mínimos nocturnos. La humedad estará presente con un nivel máximo del 85%, lo cual puede afectar a aquellas personas sensibles a los conglomerados atmosféricos donde la humedad sea un agente predominante.