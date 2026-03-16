Esta mañana en Tucumán, el clima presenta un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 8.5°C. No se prevé precipitación alguna, por lo que la humedad será moderada, alcanzando un máximo del 80%. Cabe destacar que los vientos serán leves en general, con una velocidad máxima de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y la noche, el cielo se mantendrá con pocas nubes. Las temperaturas alcanzarán una máxima de 22.4°C. La probabilidad de precipitación será baja, con lo que se podrá disfrutar de un ambiente agradable. Los vientos seguirán siendo moderados, con una intensidad que no superará los 22 km/h, permitiendo que el día se mantenga calmo en general.

Es importante tener en cuenta la sequedad ambiental que se dará durante las horas del día, especialmente para aquellas personas con problemas respiratorios.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 16 de marzo de 2026

El sol aparecerá en el horizonte a las 08:06 y realizará su puesta a las 18:35, permitiendo disfrutar de aproximadamente 10 horas de luz solar.