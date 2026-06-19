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“No se bajó ninguna marca”: Nico Occhiato rompió el silencio en Nadie Dice Nada tras la fake news de Flor Peña

El conductor y dueño de Luzu TV comenzó su programa de este viernes aclarando los rumores y desmintió algunas versiones que circularon en las últimas horas. Qué dijo.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Nicolás Occhiato, conductor de Nadie Dice Nada.
Nicolás Occhiato, conductor de Nadie Dice Nada. Foto: captura Luzu TV.
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En medio del escándalo que se desató por la fake news que difundió Florencia Peña en su programa de streaming en Luzu TV sobre el fallecimiento de Jorge Messi, papá de Lionel Messi, este viernes el dueño del canal, Nicolás Occhiato, aclaró la situación al comienzo de su programa Nadie Dice Nada, el cual está transmitiendo desde Miami junto a su equipo en el marco de la cobertura del Mundial.

Al comienzo del ciclo, el conductor y dueño de Luzu TV reconoció la responsabilidad que implica estar al frente de un medio y aseguró que tomaron medidas tras la polémica. “Uno como cabeza de canal tiene que tomar decisiones. Tiene un costo tener un canal. Tiene beneficios, pero también tiene costos que tiene que afrontar como responsable de un canal”, expresó.

La palabra de Nico Occhiato. Video: Luzu TV.

Occhiato también reveló que hubo conversaciones privadas con las personas involucradas y que la situación ya fue aclarada. “Hablamos con las personas que teníamos que hablar y pedimos las disculpas pertinentes y está todo aclarado”, afirmó.

Además, sostuvo que el episodio se trató de un error involuntario y destacó el cariño que recibe Luzu TV por parte de sus seguidores. “Cuando ocurre un error sin mala leche, como sucedió, hay algo que tenemos nosotros y es una comunidad que se da cuenta desde el lugar que hablamos. Y nos van a bancar siempre”, señaló.

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Nicolás Occhiato y Florencia Peña
El conductor y dueño de Luzu TV habló tras la fake news en el programa de Flor Peña. Foto: Capturas de pantalla Luzu TV

Por otra parte, el conductor desmintió los rumores que indicaban que la polémica había generado consecuencias comerciales para Luzu TV. “No se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos pactados”, aseguró.

Tras sus declaraciones, Nico Occhiato siguió con su programa de forma habitual desde Miami, intentando cerrar un capítulo que generó una fuerte repercusión en redes sociales y en los medios de comunicación.

Qué dijo Flor Peña sobre su salida de Luzu TV

“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", había escrito horas antes la actriz en un posteo en X.

“Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié”, continuó.

Florencia Peña comunicó al aire la muerte de Jorge Messi. Video: LuzuTV

“Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”, completó.

Nicolás OcchiatoFlor PeñaLuzu TVFake News (noticias falsas)
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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