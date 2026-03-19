Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Fe

En la mañana de este jueves 19 de marzo de 2026, el clima en Santa Fe se presentará principalmente nuboso con una temperatura mínima de 7.9°C. La humedad será de alrededor del 85%, lo que aportará una sensación de frescura ambiental. No se esperan precipitaciones durante esta parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Ya en la tarde, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar un máximo de 18.5°C. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 21 km/h. A medida que avanza la tarde hacia la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin previsiones de lluvia. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de marzo de 2026

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas y planificar su día, el sol saldrá en Santa Fe a las 07:59 y se pondrá a las 18:06, proporcionándonos más de diez horas de luz solar.