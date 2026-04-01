Hoy en Buenos Aires, se pronostica un clima parcialmente nuboso a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 15.7°C, mientras que la mínima se establecerá en 5.6°C. Los vientos vendrán del sur alcanzando velocidades de hasta 21 km/h, y la humedad se mantendrá entre un 55% y un 92%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán con nubosidad variable, pero con escasa probabilidad de precipitaciones. El viento continuará predominando del sur, aunque con menor intensidad, proporcionando una sensación térmica agradable para esta época del año.