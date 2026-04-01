Clima en Córdoba para la mañana de hoy, miércoles 1 de abril de 2026: la jornada comenzará con cielos parcialmente nubosos, y se espera que las temperaturas mínimas alcancen los 7.3°C. Los vientos se mantendrán con una velocidad promedio de 12 km/h, mientras que la humedad se mantendrá alta. Un día ideal para disfrutar del aire fresco mientras toma medidas para resguardarse de posibles cambios bruscos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Hacia la tarde, las condiciones climatológicas seguirán similares, con temperaturas que podrían ascender hasta 21.9°C. Se anticipa una leve aceleración de los vientos que alcanzarían los 19 km/h. Por la noche, la nubosidad se espera que persista, con vientos estables en su velocidad. Aunque no hay señales de lluvias, mantenerse atento a cambios climáticos súbitos es recomendable.

“El sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, permitiendo disfrutar de un largo día con suficiente luz.”