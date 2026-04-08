Este miércoles 8 de abril de 2026 en Buenos Aires se prevé un clima despajado con nube aisladas durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, con un incremento esperado conforme avance el día. La humedad se mantendrá en un nivel alto, alcanzando el 92%, ideal para quienes disfrutan del aire más denso típico de la región.

Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad de hasta 21 km/h, lo cual podría generar una sensación de frescura adicional por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche, el cielo continuará parcial y ocasionalmente nublado. Las temperaturas máximas serán de 15.7°C, ofreciendo un ambiente fresco y agradable para actividades al aire libre. No se esperan precipitaciones durante el día, así que es un buen momento para disfrutar de un paseo.

Los vientos se mantendrán estables, continuando desde el noreste con eventos esporádicos de ráfagas, pero sin llegar a ser un inconveniente significativo para las actividades diarias.

En términos de humedad, el porcentaje se mantendrá relativamente alto, lo que podría contribuir a una sensación térmica un poco más cálida de lo esperado.