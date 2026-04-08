Pronóstico del tiempo para hoy en Ciudad De Buenos Aires

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, se anticipa un clima caracterizado por cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Se espera que las temperaturas varíen entre un mínimo de 8.6°C y un máximo de 16°C. La humedad se mantendrá elevada y no se prevé precipitación alguna.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, el clima en Ciudad De Buenos Aires continuará siendo parcialmente nuboso. Aunque no se esperan lluvias, las ráfagas de viento alcanzarán hasta 8 km/h aportando una ligera frescura al ambiente. El atardecer acontecerá a las 17:50, aportando un cierre anticipado al día.

Observaciones astronómicas

En términos de observaciones astronómicas, el sol emergió a las 07:57 y se ocultará nuevamente a las 17:50. En relación a la luna, ésta hizo su aparición en el firmamento a las 17:04 y dejará de ser visible a las 07:28. La fase actual de la luna se describe como despejada, ofreciendo un buen espectáculo para los amantes de la astronomía.