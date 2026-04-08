Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 8 de abril de 2026, 06:02

Clima en Neuquén estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso a lo largo de la mañana de este miércoles, con una temperatura mínima de 4.9°C. Se espera que la humedad alcance el 35%, lo que puede generar una sensación más fresca de lo normal. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 13 km/h, sin embargo, las ráfagas no superarán los 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En el transcurso de la tarde, las condiciones climáticas continuarán parcialmente nubladas con un aumento progresivo de la temperatura, alcanzando un máximo de 17°C. La velocidad del viento irá disminuyendo gradualmente por la noche, lo que podría mejorar la sensación térmica percibida. Además, la humedad permanecerá alrededor del 35%, lo que implica un ambiente más bien seco.

Se recomienda mantenerse al tanto de los cambios en el tiempo a lo largo del día, ya que los vientos pueden variar y sorprender con ráfagas breves pero más intensas. Considera llevar un abrigo ligero para el final del día.

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La situación meteorológica de Neuquén promete variabilidad, por lo que es aconsejable planear actividades al aire libre con cierta flexibilidad.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 8 de abril de 2026. En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:47 horas, y su ocaso está previsto para las 18:16. Este ciclo de luz solar permite disfrutar de un día relativamente corto en Neuquén.

Se puede aprovechar para observar el crepúsculo vespertino, que a menudo deja un paisaje encantador teñido de colores cálidos y suaves.