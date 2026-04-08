Clima en Neuquén estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso a lo largo de la mañana de este miércoles, con una temperatura mínima de 4.9°C. Se espera que la humedad alcance el 35%, lo que puede generar una sensación más fresca de lo normal. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 13 km/h, sin embargo, las ráfagas no superarán los 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En el transcurso de la tarde, las condiciones climáticas continuarán parcialmente nubladas con un aumento progresivo de la temperatura, alcanzando un máximo de 17°C. La velocidad del viento irá disminuyendo gradualmente por la noche, lo que podría mejorar la sensación térmica percibida. Además, la humedad permanecerá alrededor del 35%, lo que implica un ambiente más bien seco.

Se recomienda mantenerse al tanto de los cambios en el tiempo a lo largo del día, ya que los vientos pueden variar y sorprender con ráfagas breves pero más intensas. Considera llevar un abrigo ligero para el final del día.

La situación meteorológica de Neuquén promete variabilidad, por lo que es aconsejable planear actividades al aire libre con cierta flexibilidad.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 8 de abril de 2026. En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:47 horas, y su ocaso está previsto para las 18:16. Este ciclo de luz solar permite disfrutar de un día relativamente corto en Neuquén.

Se puede aprovechar para observar el crepúsculo vespertino, que a menudo deja un paisaje encantador teñido de colores cálidos y suaves.