¿Vuelven las lluvias al AMBA?: día por día, cómo estará el tiempo esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

Cómo estará el tiempo esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional. Foto: Unsplash.

Una semana que estará nublada, con clima otoñal y que arrancó con leves lloviznas se espera en Capital Federal y su alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese sentido, las temperaturas mínimas rozarán o directamente superarán los dos dígitos y las máximas estarán por encima de los 15 grados.

El lunes se prevén neblinas matinales, cielo mayormente nublado, vientos del este rotando al sudeste y luego al sur, mientras que las marcas térmicas irán de los 11 a los 16 grados.

Las temperaturas mínimas rozarán o directamente superarán los dos dígitos y las máximas estarán por encima de los 15 grados. Foto: NA

Día por día, el pronóstico extendido

Para el martes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 10 y 17 grados.

En tanto, el miércoles se espera cielo mayormente nublado, vientos del norte cambiando al noreste, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 17.

Cómo estará el tiempo esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional. Foto: NA.

Ya el jueves se prevé cielo nublado a mayormente nublado, vientos del noreste rotando al sur y las marcas térmicas irán de los 13 a los 18 grados, por lo que será el día “más agradable” de toda la semana.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del norte y los termómetros se ubicarán entre los 9 y los 15 grados, por lo que será uno de los días más fríos de toda la semana.

Por su parte, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del sudeste cambiando al sudoeste, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 15, en otra jornada fría.