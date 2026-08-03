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¿Vuelven las lluvias al AMBA?: día por día, cómo estará el tiempo esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

Cielos cubiertos, vientos del oeste y temperaturas frescas marcan el pulso de los próximos días. Conocé el pronóstico extendido.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cómo estará el tiempo esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional. Foto: Unsplash.
Cómo estará el tiempo esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional. Foto: Unsplash.
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Una semana que estará nublada, con clima otoñal y que arrancó con leves lloviznas se espera en Capital Federal y su alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese sentido, las temperaturas mínimas rozarán o directamente superarán los dos dígitos y las máximas estarán por encima de los 15 grados.

El lunes se prevén neblinas matinales, cielo mayormente nublado, vientos del este rotando al sudeste y luego al sur, mientras que las marcas térmicas irán de los 11 a los 16 grados.

Las temperaturas mínimas rozarán o directamente superarán los dos dígitos y las máximas estarán por encima de los 15 grados. Foto: NA

Día por día, el pronóstico extendido

Para el martes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 10 y 17 grados.

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En tanto, el miércoles se espera cielo mayormente nublado, vientos del norte cambiando al noreste, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 17.

Clima nublado, nubes, estado del tiempo, NA
Cómo estará el tiempo esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional. Foto: NA.

Ya el jueves se prevé cielo nublado a mayormente nublado, vientos del noreste rotando al sur y las marcas térmicas irán de los 13 a los 18 grados, por lo que será el día “más agradable” de toda la semana.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del norte y los termómetros se ubicarán entre los 9 y los 15 grados, por lo que será uno de los días más fríos de toda la semana.

Por su parte, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del sudeste cambiando al sudoeste, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 15, en otra jornada fría.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticoEstado del tiempo
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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