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Messi frenó el rumor sobre Thiago y Barcelona: la reacción que no dejó dudas

Lionel Messi respondió a las versiones que vinculaban a Thiago con las inferiores del Barcelona y dejó una frase contundente que se volvió viral.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Thiago y Lionel Messi
Thiago y Lionel Messi Foto: REUTERS
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Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no por un gol, una asistencia o una jugada brillante. El capitán de la Selección argentina fue consultado por un rumor que había empezado a circular con fuerza entre los fanáticos: la supuesta posibilidad de que su hijo Thiago Messi se sumara a las divisiones inferiores del Barcelona.

La versión generó una enorme repercusión por todo lo que representa el apellido Messi para el club catalán. Sin embargo, Leo fue directo, breve y contundente. Un fanático lo esperó en la zona del vestuario de Inter Miami y le preguntó si “Thiaguito” se iba. La respuesta del rosarino fue clara: “¿Qué? Nah”, una frase con la que dejó sin sustento la especulación.

Qué dijo Messi sobre el futuro de su hijo Thiago. Video: marianoj32

El gesto de Messi no solo llamó la atención por la respuesta, sino también por su reacción. El futbolista se mostró sorprendido ante la consulta y hasta se rio de las versiones que hablaban de una posible salida de Thiago rumbo al Barcelona.

Por qué el nombre de Thiago Messi genera tanta expectativa

Cada aparición de Thiago Messi en una cancha despierta curiosidad. No es un caso más: se trata del hijo mayor de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Por eso, cualquier video, jugada o gol en redes sociales se multiplica rápidamente y provoca comentarios de fanáticos de todo el mundo.

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Actualmente, Thiago, Mateo y Ciro dan sus primeros pasos en la Academia del Inter Miami, el club en el que juega su padre desde su llegada a la MLS. Los tres hijos de Messi forman parte de ese entorno formativo y sus acciones dentro del campo suelen tener mucha repercusión entre los usuarios de redes sociales.

Mateo y Thiago Messi, Lionel Messi
Mateo y Thiago Messi, Lionel Messi

Aun así, Messi suele manejar este tema con cautela. Lejos de alimentar expectativas desmedidas, el campeón del mundo prefiere poner el foco en el disfrute de sus hijos. Para Leo, la prioridad no parece estar en proyectar una carrera profesional, sino en acompañarlos en una etapa de aprendizaje, juego y crecimiento.

La postura de Messi sobre el fútbol y sus hijos

Messi ya había hablado en otras oportunidades sobre el vínculo de sus hijos con la pelota. El futbolista contó que los tres están “todo el día con la pelota” y que disfruta poder acompañarlos en sus entrenamientos después del colegio.

Esa frase ayuda a entender cómo vive Leo esta etapa familiar. Después de años de presión máxima en la elite del fútbol mundial, Messi parece disfrutar de una rutina más cercana, cotidiana y familiar en Miami. La posibilidad de ver crecer a sus hijos dentro de un ambiente deportivo, pero sin imponerles una carga, es una parte central de su presente.

También remarcó que sus hijos no viven con el peso de “ser los hijos de Messi” porque, para ellos, esa realidad forma parte de lo normal. El propio Leo los describió como chicos “muy inocentes”, una definición que muestra su intención de protegerlos de la exposición excesiva.

Barcelona, Messi y un vínculo que siempre genera ilusión

La simple mención de Barcelona alcanza para despertar nostalgia entre los hinchas. Messi construyó allí gran parte de su leyenda y su historia con el club catalán sigue muy presente en el imaginario futbolero. Por eso, cuando apareció el rumor que vinculaba a Thiago con las inferiores blaugranas, muchos fanáticos se ilusionaron de inmediato.

Sin embargo, la respuesta de Messi fue suficiente para apagar esas versiones. Por ahora, no hay indicios de que Thiago vaya a dejar la Academia de Inter Miami para iniciar una etapa en Barcelona. Lo que sí existe es una atención permanente alrededor de cada paso que dan los hijos del 10.

Por ahora, Thiago Messi sigue en Inter Miami, cerca de su familia y dando sus primeros pasos con la pelota. Y, como dejó en claro Leo, cualquier versión que lo ubique en Barcelona no pasa de ser un rumor sin respaldo.

Lionel MessiThiago MessiBarcelona F.C
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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