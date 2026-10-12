Clima inestable y con abundante nubosidad: qué dice el pronóstico para este lunes feriado y cómo seguirá el tiempo durante la semana

Clima nublado, nubes, estado del tiempo, NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el pronóstico del tiempo para esta semana, y anticipó que el mal tiempo persistirá durante los próximos días, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El organismo reveló que este feriado del lunes 12 de octubre ofrecerá cielo mayormente nublado la mayor parte del día del y la temperatura irá en ascenso desde los 10 grados y llegará a una máxima de 17.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Para el martes 13, el SMN pronosticó 10% de probabilidades de lluvias durante la madrugada y la mañana, con cielo mayormente nublado durante todo el día con una mínima de 11 y una máxima de 18 grados. Mientras que, el miércoles 14 se espera cielo mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias, mínima de 14 y máxima de 18 grados.

El jueves 15 está previsto que comience con una mínima de 14 grados y una máxima de 18 con cielo mayormente nublado, 10% de probabilidades de precipitaciones por la tarde y noche con vientos de hasta 31 km/h del este.

Cuándo sube la temperatura en Buenos Aires

El viernes llegará una mejora moderada de las temperaturas, pero sin un cambio contundente en las condiciones generales. La mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 19 °C, nuevamente con cielo mayormente nublado y un 10% de chances de lluvia.

De esta manera, Buenos Aires atravesará una semana fresca, húmeda y con escasa presencia del sol. Las mayores probabilidades de lluvia se concentrarán entre la mañana del lunes y la del martes. Desde el miércoles, el tiempo tenderá a estabilizarse, aunque las máximas continuarán por debajo de los 20 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda consultar sus actualizaciones diarias y el Sistema de Alerta Temprana, debido a que la ubicación y la intensidad de las precipitaciones pueden cambiar con el avance de la semana.