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Buenos Aires tendrá una semana con máximas de 28 grados y dos días de lluvias: qué anticipa el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un comienzo de semana con temperaturas agradables y abundante nubosidad. Sin embargo, la estabilidad durará poco y se esperan tormentas y chaparrones en los próximos días.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un lunes 16 de noviembre con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 27 grados. Foto: NA
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes 16 de noviembre una jornada cálida y mayormente nublada en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA), con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27 grados. Aunque no se esperan precipitaciones durante el día, el pronóstico advierte que las lluvias y tormentas podrían regresar a partir de la madrugada del martes.

Después de un fin de semana caracterizado por el sol y las temperaturas elevadas, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar en la región metropolitana. La nubosidad será protagonista durante buena parte del lunes, mientras que la inestabilidad avanzará durante las próximas horas.

Nublado (NA)
Después de un fin de semana soleado y cálido, la nubosidad ganará protagonismo y anticipará el regreso de la inestabilidad. Foto: NA.

Clima en Buenos Aires hoy: cómo estará el tiempo este lunes 16 de noviembre

De acuerdo con el pronóstico del SMN proporcionado, este lunes comenzará con cielo mayormente nublado durante la madrugada, mientras que por la mañana y la tarde se mantendrá nublado.

Pese a la presencia de nubes, no se anticipan lluvias para esta jornada. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima alcanzará los 27°C, por lo que se espera un ambiente cálido, especialmente durante las horas centrales del día.

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Clima nublado

El panorama cambiará durante la madrugada del martes, cuando se prevé el ingreso de un período de inestabilidad que podría provocar precipitaciones en distintos sectores de la Ciudad y el conurbano bonaerense.

Clima, tormentas, lluvias.
El martes 17 de noviembre se esperan tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, seguidas de chaparrones por la tarde y la noche. Foto: NA

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires: el pronóstico para el martes

El martes 17 de noviembre se perfila como uno de los días más inestables de la semana en el AMBA. Según el reporte meteorológico, se esperan tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que para la tarde y la noche se pronostican chaparrones.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 26 grados, con un leve descenso de la máxima respecto del lunes.

La presencia de tormentas podría modificar las condiciones para quienes deban trasladarse durante las primeras horas del día, por lo que será importante consultar las actualizaciones del SMN y las eventuales alertas meteorológicas.

Clima durante el fin de semana
El pronóstico extendido del SMN prevé un nuevo período de inestabilidad para el viernes 20 de noviembre, con chaparrones durante las primeras horas del día. Foto: NA

Pronóstico extendido en el AMBA: cómo estará el tiempo el miércoles y jueves

Luego del episodio de inestabilidad previsto para el martes, las condiciones meteorológicas mostrarán una mejoría hacia mediados de semana.

Para el miércoles 18 de noviembre, el pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, con un aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 16 grados, mientras que la máxima llegará a los 28 grados.

El jueves 19 de noviembre se mantendría la estabilidad, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y temperaturas similares a las del miércoles, entre los 16 y los 28 grados.

De esta manera, ambas jornadas ofrecerían condiciones más favorables para realizar actividades al aire libre, aunque con presencia variable de nubosidad.

Pronóstico extendido.
El miércoles y el jueves se esperan mejores condiciones meteorológicas, con temperaturas máximas de hasta 28 grados. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Vuelve a llover el viernes en Buenos Aires?: qué anticipa el SMN

La estabilidad no se extendería hasta el cierre de la semana laboral. Para el viernes 20 de noviembre, el pronóstico anticipa un nuevo episodio de precipitaciones durante las primeras horas del día.

Según las previsiones, podrían registrarse chaparrones durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones comenzarían a mejorar, con cielo mayormente nublado.

Las temperaturas se ubicarán entre los 16 y los 26 grados, en una jornada que volverá a presentar cierta inestabilidad.

Así, Buenos Aires tendrá una semana marcada por la alternancia entre días cálidos, nubosidad y precipitaciones. El martes y el viernes aparecen como las jornadas con mayor probabilidad de lluvias, mientras que el miércoles y el jueves ofrecerían las mejores condiciones meteorológicas.

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