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Alerta por tormentas y posible caída de granizo este domingo 15 de noviembre: las zonas afectadas

El SMN anticipó lluvias intensas y fuertes ráfagas en distintos puntos del país. En Buenos Aires, la jornada tendrá temperaturas de hasta 26 grados.

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Alerta por granizo
El SMN anticipó lluvias intensas y fuertes ráfagas en distintos puntos del país.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas para este domingo con posibilidad de caída de granizo, lluvias intensas en períodos cortos y fuertes ráfagas de viento. Las advertencias alcanzan sectores del oeste y sur del país, especialmente áreas cordilleranas de Río Negro, Neuquén y Chubut.

En la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) se espera una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima de 26 grados y baja probabilidad de precipitaciones.

Dónde puede caer granizo este domingo 15 de noviembre, según el SMN

Una de las áreas bajo alerta amarilla por tormentas comprende el oeste de Río Negro, incluida la ciudad de Bariloche y sus alrededores. El organismo anticipó que los fenómenos podrían comenzar durante la tarde del domingo, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 10 y 30 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Personas usando piloto caminan bajo la lluvia.
Lluvias y tormentas complican la circulación. Foto: NA

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi también advirtió sobre las condiciones de seguridad en zonas de montaña, donde todavía existe acumulación de nieve. Las lluvias podrían incrementar el riesgo de crecidas repentinas de ríos y arroyos, caída de ramas y árboles y deslizamientos de tierra, por lo que se recomienda verificar el estado de senderos y caminos antes de realizar actividades al aire libre.

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Granizo en varias provincias argentinas.

Cómo estará el clima en CABA y el AMBA durante el domingo

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el pronóstico del SMN prevé una mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados, con cielo parcial a mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, cercana al 10% durante la mañana, y no se esperan tormentas fuertes.

El viento predominará del sector este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para el lunes 16, se anticipa una mínima de 19 grados y una máxima de 27, sin lluvias significativas.

Clima nublado, nubes, estado del tiempo, NA
En CABA y AMBA, estará nublado y con una temperatura máxima de 26 grados.

Qué otras provincias estarán bajo alerta por tormentas y granizo

En Neuquén, la alerta amarilla alcanza especialmente sectores cordilleranos del sudoeste provincial, incluidos los alrededores de Villa La Angostura y la zona de Los Lagos. Se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones intensas, ráfagas y posible granizo.

Por su parte, Chubut también tendrá sectores bajo alerta amarilla, principalmente en el noroeste provincial, en localidades como Epuyén y Cholila y sus alrededores. El pronóstico contempla tormentas de variada intensidad, con lluvias abundantes en cortos períodos y posibilidad de granizo. Ante estos fenómenos, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles y mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales.

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