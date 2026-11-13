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Lluvias y tormentas en Buenos Aires: cómo estará el tiempo el fin de semana, con máximas de 28 grados y un descenso de temperatura

El fin de semana estará marcado por temperaturas de hasta 28 grados, posibles lluvias y tormentas en sectores de Buenos Aires y un descenso térmico. Qué anticipa el pronóstico para el sábado y domingo.

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Vuelve el calor a la Ciudad.
Vuelve el calor a la Ciudad. Foto: NA
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El calor empieza a dar paso a un cambio en las condiciones meteorológicas en Buenos Aires. Tras varios días con temperaturas cercanas a los 30 grados, el pronóstico anticipa jornadas de nubosidad variable, lluvias en sectores de la provincia y un descenso térmico durante el fin de semana.

Sin embargo, el panorama será diferente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior bonaerense. Mientras la Ciudad y el conurbano tendrán períodos de estabilidad, otras localidades podrían registrar chaparrones, tormentas y ráfagas intensas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sigue la situación.

Pronóstico en el AMBA: cómo estará el tiempo el viernes 13 y el sábado 14

Para el viernes 13 de noviembre, se prevén temperaturas de entre 20 y 28 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la mañana habrá nubosidad variable, mientras que por la tarde se esperan momentos de sol y un ambiente todavía bastante cálido.

Hacia la noche aumentaría la presencia de nubes. Aunque el mayor riesgo de precipitaciones se concentraría fuera de la Capital Federal, no se descartan cambios en las condiciones del tiempo dentro del área metropolitana.

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¿Llueve el fin de semana en Buenos Aires?:qué dice el pronóstico para el sábado 14 y domingo 15 de noviembre

Lluvias, tormentas, clima.
Calor en Buenos Aires, Argentina. Foto: NA (Daniel Vides)

El sábado 14 continuaría con temperaturas templadas a cálidas. El pronóstico oficial mantiene bajas probabilidades de lluvia para la Ciudad, aunque otros modelos contemplan precipitaciones aisladas durante la madrugada o las primeras horas de la mañana.

Cuándo baja la temperatura en Buenos Aires: qué pasará el domingo 15

El domingo 15 de noviembre llegaría un alivio térmico más perceptible al AMBA. Después de las máximas próximas a los 28 grados, el termómetro podría alcanzar alrededor de 25 grados, con una mínima cercana a los 17.

El viento del este y sudeste ayudaría a moderar el calor durante la mañana y la noche. Se esperan intervalos de sol y nubes, sin un escenario de lluvias generalizadas para la Ciudad.

La diferencia entre Capital Federal y el interior provincial será uno de los puntos centrales del pronóstico: que llueva en algunas localidades bonaerenses no significa que las precipitaciones vayan a extenderse a todo el conurbano.

Lluvias en la provincia de Buenos Aires: dónde se esperan tormentas

En distintas regiones del interior bonaerense, la inestabilidad podría incluir chaparrones, tormentas aisladas y actividad eléctrica. La intensidad y los horarios de las precipitaciones variarán según la ubicación.

Para el viernes, el panorama será más inestable en sectores de la provincia, con posibilidades de lluvias durante la tarde y la noche. En algunas zonas, los episodios podrían ser breves pero intensos.

frío y lluvias. el niño en argentina. pronóstico del fin de semana largo
Dónde se esperan lluvias de 25 mm y mínimas de 5 grados durante el fin de semana largo del 7 al 11 de noviembre Foto: Infocielo

El sábado se espera una mejoría progresiva en el territorio, aunque podrían presentarse precipitaciones en las primeras horas. El domingo, en tanto, algunos sectores volverían a registrar condiciones variables.

Quienes planeen viajar por rutas bonaerenses o realizar actividades al aire libre deberían consultar el pronóstico específico de su localidad antes de viajar.

Alerta amarilla por tormentas: qué significa y cómo prepararse

El SMN difundió advertencias por tormentas para sectores de Buenos Aires y otras provincias, entre ellas La Pampa, Río Negro, Chubut, Salta y Jujuy. Las áreas alcanzadas pueden cambiar con cada actualización.

Una alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos capaces de provocar daños puntuales o interrupciones temporales. Las tormentas pueden estar acompañadas por lluvia intensa en períodos cortos, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y granizo ocasional.

Ante estas condiciones, se recomienda asegurar los objetos sueltos, limpiar desagües, evitar permanecer bajo árboles durante una tormenta y buscar refugio en un edificio o vehículo cerrado si hay actividad eléctrica.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires la próxima semana

El pronóstico extendido anticipa temperaturas más moderadas para el comienzo de la próxima semana. En la Ciudad de Buenos Aires, el lunes 16 y el martes 17 podrían presentar máximas cercanas a los 25 grados, con períodos de nubosidad variable.

Para el miércoles 18, se espera una máxima próxima a los 24 grados, lo que consolidaría un descenso respecto de los días más cálidos.

Aunque estos valores permiten planificar actividades, los pronósticos de varios días pueden modificarse. La recomendación es revisar los partes actualizados del SMN, especialmente si se anuncian nuevas alertas en la provincia.

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