comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este lunes 16 de noviembre de 2026

Chequeá cómo se encuentra el estado del servicio de las líneas de Trenes Argentinos: Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cómo funcionan los trenes hoy.
Cómo funcionan los trenes hoy. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Consultá el estado del servicio de Trenes Argentinos hoy lunes 16 de noviembre de 2026. Si planeás viajar en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, Belgrano y/o San Martín, te recomendamos verificar las últimas actualizaciones oficiales con anticipación para evitar demoras o inconvenientes. Tené en cuenta la siguiente información para garantizar un traslado eficiente en tu día a día.

Tren Sarmiento hoy: cómo funciona el servicio

07.15 - La línea Sarmiento circula con su frecuencia habitual.

Qué servicios operan en el Tren Sarmiento y cuáles son sus estaciones

  • Once - Moreno: Once, Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey, Moreno.
  • Moreno - Mercedes: Moreno, La Reja, Francisco Álvarez, Ingeniero Pablo Marín, Las Malvinas, General Rodríguez, La Fraternidad, Lezica y Torrezuri, Universidad de Luján, Luján, Jáuregui, Olivera, Gowland, Mercedes.
  • Merlo - Lobos: Merlo, KM 34,5, Agustín Ferrari, Mariano Acosta, Maquinista Ricardo Cal, Marcos Paz, Zamudio, Hornos, Las Heras, Speratti, Zapiola, Empalme Lobos, Lobos.

Tren Mitre hoy: cómo funciona el servicio

07.15 - La línea Mitre circula con su frecuencia habitual.

Qué servicios operan en el Tren Mitre y cuáles son sus estaciones

  • Retiro - Tigre: Retiro, Lisandro de la Torre, Belgrano C, Núñez, Rivadavia, Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, Acassuso, San Isidro, Beccar, Victoria, Virreyes, San Fernando, Carupá, Tigre.
  • Retiro - José León Suárez: Retiro, 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Drago, Urquiza, Pueyrredón, Miguelete, San Martín, San Andrés, Malaver, Villa Ballester, Chilavert, José León Suárez.
  • Retiro - Bartolomé Mitre: Retiro, 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Coghlan, Saavedra, Juan B. Justo, Florida, Cetrángolo, Bartolomé Mitre.
  • Villa Ballester - Zárate: Villa Ballester, Bancalari, Pacheco, Benavídez, Maschwitz, Escobar, Río Luján, Otamendi, Campana, KM 83, Zárate
  • Victoria - Capilla del Señor: Victoria, Schweitzer, El Talar, López Camelo, Garín, Maquinista Savio, Matheu, Zelaya, Los Cardales, Capilla del Señor.

Tren de la Costa hoy: cómo funciona el servicio

07.15 -El Tren de la Costa circula con su frecuencia habitual.

Contenido Recomendado

Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este viernes 13 de noviembre de 2026

Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este viernes 13 de noviembre de 2026

Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este jueves 12 de noviembre de 2026

Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 12 de noviembre de 2026

El Tren de la Costa es un ferrocarril urbano y turístico que recorre los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre en el norte del conurbano bonaerense. Las vías corren paralelas a la costa del Río de la Plata y atraviesan zonas residenciales y recreativas.

Cuáles son las estaciones del Tren de la Costa

El Tren de la Costa tiene un recorrido de 15,5 kilómetros de extensión con 11 estaciones, con las cabeceras Maipú, en el partido de Vicente López, y Delta, en el partido de Tigre.

  1. Maipú
  2. Borges
  3. Libertador
  4. Anchorena
  5. Barrancas
  6. San Isidro R
  7. Punta Chica
  8. Marina Nueva
  9. San Fernando R
  10. Canal
  11. Delta

Tren Roca hoy: cómo funciona el servicio

07.15 - La línea Roca circula con su frecuencia habitual.

Qué servicios operan en el Tren Roca y cuáles son sus estaciones

  • Plaza Constitución - La Plata: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Don Bosco, Bernal, Quilmes, Ezpeleta, Berazategui, Plátanos, Hudson, Pereyra, Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Ringuelet, Ringuelet, Tolosa, La Plata
  • Plaza Constitución - Ezeiza - Cañuelas: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Turdera, Llavallol, Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Ezeiza // Ezeiza, Hospital Ezeiza, Unión Ferroviaria, Tristán Suárez, Carlos Spegazzini, Marcos Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Kloosterman, Ricardo Levene, Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, Cañuelas
  • Plaza Constitución - Glew / Alejandro Korn: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Adrogué, Burzaco, Longchamps, Glew, Guernica, Alejandro Korn
  • Plaza Constitución - Bosques - Gutiérrez (vía Temperley): Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, José Mármol, Rafael Calzada, Claypole, Ardigó, Florencio Varela, Zeballos, Bosques (estación de trasbordo) // Santa Sofía, Gutiérrez // Sourigues, Ranelagh, Villa España, Berazategui, Ezpeleta, Quilmes, Bernal, Don Bosco, Wilde, Villa Domínico, Sarandí, Santillán y Kosteki, Plaza Constitución.
  • Temperley - Haedo: Temperley, Hospital Español, Santa Catalina, Juan XXIII, KM 34, Intendente Pedro Pablo Turner, De Elía, Tablada, San Justo, Ingeniero Santiago Brian, Haedo
  • Cañuelas - Monte: Temperley, Ezeiza, Hospital Ezeiza, Unión Ferroviaria, Tristán Suárez, Spegazzini, Máximo Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Kloosterman, Ricardo Levene, Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, Cañuelas, La Noria, Abbott, Monte
  • Alejandro Korn - Chascomús: Alejandro Korn, Domselaar, Coronel Brandsen, Jeppener, Altamirano, Gándara, Chascomús
  • Tren Universitario: La Plata, Arquitectura, Informática, Medicina, Periodismo, Diagonal 73, Policlínico, Avenida 7, Circunvalación, Meridiano V, Hospital San Juan de Dios.

Tren San Martín hoy: cómo funciona el servicio

07.15 - La línea San Martín circula con su frecuencia habitual.

Qué servicios operan en el Tren San Martín y cuáles son sus estaciones

  • Retiro - José C. Paz / Pilar / Dr. Cabred: Retiro, Palermo, Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William Case Morris, Bella Vista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz, Sol y Verde, Presidente Derqui, Villa Astolfi, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred

Tren Belgrano Sur: cómo funciona el servicio

07.15 - La línea Belgrano Sur circula con su frecuencia habitual.

Qué servicios operan en el Tren Belgrano Sur y cuáles son sus estaciones

  • González Catán / Marinos del Crucero General Belgrano: Antonio Sáenz (Viaducto), Villa Soldati, Presidente Illia, Lugano, Villa Madero, Marinos del Fournier, Tapiales // Ingeniero Manuel Castello / KM 12, Querandí, Laferrere, María Eva Duarte, Independencia, González Catán // Aldo Bonzi, María Sánchez de Mendeville, José Ingenieros, Justo Villegas, Isidro Casanova, Rafael Castillo, Merlo Gómez, Libertad, Marinos del Crucero General Belgrano.
  • González Catán - Marcos Paz - Villars - Lozano: González Catán, 20 de junio, Marcos Paz, Villars, Lozano
Trenes ArgentinosTren RocaTren MitreTren Línea Sarmiento
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El mega outlet del Oeste ya tiene fecha estimada de apertura y marcas confirmadas:cómo será el nuevo centro comercial donde funcionaba el ex Showcenter

    El mega outlet del Oeste ya tiene fecha estimada de apertura y marcas confirmadas: cómo será el nuevo centro comercial donde funcionaba el ex Showcenter

  2. Cuándo terminan las clases en CABA y las provincias:así quedó el cierre del ciclo lectivo 2026

    Cuándo terminan las clases en CABA y las provincias: así quedó el cierre del ciclo lectivo 2026

  3. Explosión en Lanús:confirmaron un muerto, encontraron a uno de los desaparecidos y la otra búsqueda fue una falsa alarma

    Explosión en Lanús: confirmaron un muerto, encontraron a uno de los desaparecidos y la otra búsqueda fue una falsa alarma

  4. Murió a los 95 años María Assof de Domínguez, histórica Madre de Plaza de Mayo:buscó a su nieta durante 37 años y logró encontrarla

    Murió a los 95 años María Assof de Domínguez, histórica Madre de Plaza de Mayo: buscó a su nieta durante 37 años y logró encontrarla

  5. Cinco señales para detectar si ella tuvo sexo recientemente

    Cinco señales para detectar si ella tuvo sexo recientemente
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Senado buscará aprobar este jueves la nueva Ley de Discapacidad:los principales cambios

Senado de la Nación (NA)

Sergio Berni en La Mirada:respaldó a Cristina Kirchner, cuestionó al Gobierno de Javier Milei y aseguró que “el peronismo va a ganar” las elecciones

De reunión con Toyota al lanzamiento de Tesla en Argentina:la agenda del Gobierno de Javier Milei esta semana

Elecciones 2027 en Argentina:qué provincias desdoblaron, cuáles irán con Nación y qué gobernadores mantienen la incógnita

Economía

JP Morgan anticipó que la inflación podría seguir cerca del 2% mensual hasta las elecciones de 2027 y advirtió por el dólar

Changuito en medio de las góndolas de un supermercado.

ANSES confirmó quiénes cobran del lunes 16 al viernes 20 de noviembre:calendario completo por DNI, aumentos y bono de $70.000

Un fallo judicial podría cambiar los haberes de miles de jubilados:qué resolvió la Justicia y cómo deberá recalcularse

Cuenta DNI en noviembre 2026:uno por uno, todos los descuentos en comercios de cercanía, ferias, gastronomía y más

Internacionales

Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel de Guadalajara:tenía 80 años y sufría diversos problemas de salud

Integrantes de la Policía Penitenciaria custodian el Hospital Country 2000, en el cual fue ingresado narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo.

Ante 500.000 personas y a 3.600 metros de altura:el Papa León XIV rezó el ángelus e hizo emocionar a Perú

Una antigua fábrica textil de Uruguay se transformará en una planta de camiones chinos:ensamblarán dos vehículos por día para Argentina y Brasil

En medio de las cancelaciones y demoras de vuelos en Estados Unidos, dos aviones chocaron sobre la pista en el aeropuerto internacional de Miami