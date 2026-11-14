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Sábado y domingo con máximas de 29 y 28 grados en Buenos Aires: a qué hora podrían llegar las lluvias

El fin de semana llega con calor, máximas de hasta 29 grados y posibles tormentas en Buenos Aires. Conocé a qué hora podría llover el sábado y domingo y cuándo mejorará el tiempo.

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Alerta amarilla; lluvias; tormentas. Foto: NA.
Vuelve el calor y las lluvias a Buenos Aires. Foto NA.
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El fin de semana del 14 y 15 de noviembre llega con temperaturas elevadas, lluvias y una mejora progresiva en Buenos Aires. El sábado comenzó inestable en la Ciudad y el conurbano, pero se esperan períodos de sol durante la tarde. Para el domingo, el panorama es más favorable, aunque algunos pronósticos mantienen la posibilidad de tormentas matinales en el oeste del AMBA.

Las diferencias entre localidades serán importantes: en algunos puntos del Gran Buenos Aires las máximas podrían alcanzar 29 grados el sábado y 28 el domingo, mientras que para la Capital Federal las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican valores menores. También será clave prestar atención a los horarios de lluvia antes de organizar actividades al aire libre. El pronóstico no es idéntico para CABA y los partidos vecinos: pueden cambiar las horas de lluvia y las temperaturas.

Clima del sábado 14 de noviembre: ¿a qué hora podría llover en Buenos Aires?

La mayor inestabilidad se concentra en las primeras horas del sábado. Los pronósticos del SMN anticipaban tormentas aisladas durante la madrugada y chaparrones por la mañana, con probabilidades que llegaron al 70%. Los reportes iniciales también señalaron lluvias ligeras en la Capital Federal, con un ambiente húmedo desde temprano y condiciones cambiantes para quienes necesitaban trasladarse.

Clima durante el fin de semana
Lluvia en Buenos Aires Foto: NA

La franja entre las 4 y las 8 de la mañana figuraba entre las más comprometidas, aunque las lluvias varían según la localidad. Hacia el mediodía, la probabilidad disminuye y la tarde mejora. En el oeste del conurbano se esperan momentos soleados y hasta 29 grados, frente a aproximadamente 27 a 28 grados en CABA.

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¿Puede volver a llover el sábado a la noche?

Aunque la tarde sería el momento más favorable para salir, no todas las previsiones descartan inestabilidad nocturna. Un pronóstico horario para el oeste del Gran Buenos Aires muestra un aumento de la posibilidad de precipitaciones alrededor de las 22 y las 23, después de varias horas con bajas probabilidades de lluvia. Eso no significa que vayan a registrarse tormentas en todo el AMBA: los porcentajes expresan probabilidades, no certezas. Para actividades nocturnas, conviene revisar las actualizaciones y comprobar si hay avisos vigentes para cada localidad.

Domingo 15 de noviembre: máximas de 28 grados y posibles tormentas

El domingo presenta mayor estabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Según el SMN, el cielo se mantendría mayormente nublado, sin lluvias previstas, con una máxima de 25 a 26 grados. En algunas localidades del conurbano, en cambio, el termómetro podría llegar a 28 grados durante la tarde, con intervalos de sol, especialmente desde el mediodía, cuando también se espera una disminución de la nubosidad en algunas zonas. La diferencia aparece durante la mañana: una previsión horaria para el oeste del AMBA indica posibles tormentas cerca de las 7 y las 8, con probabilidades superiores al 50% en esa zona. No implica lluvia para toda Buenos Aires. Por la tarde, ese mismo pronóstico proyecta períodos soleados y escasas posibilidades de precipitaciones.

¿Cómo seguirá el tiempo durante el lunes?

El lunes 16 de noviembre seguirían las temperaturas cálidas, con máximas próximas a 27 o 28 grados según la zona. El SMN había previsto nubosidad variable para CABA, mientras que otras proyecciones señalan posibles chaparrones en el conurbano. Los pronósticos podrían modificarse con nuevas actualizaciones meteorológicas del SMN. En síntesis, el sábado concentra el mayor riesgo de lluvia al comienzo del día, mientras que el domingo apunta a una mejoría general, aunque con posibles tormentas matinales localizadas. Para organizar salidas, será fundamental consultar el pronóstico del barrio o localidad, especialmente si hay actividades al aire libre.

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