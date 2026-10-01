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Clima en Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Suroeste 12 - 23 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Suroeste 16 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 20 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:28
Puesta del sol18:55
Horas de luz12h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 1 de octubre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:28 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 12h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 1 de octubre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 20 - 44 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Sur 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Sur 10 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 10° Sur 10 - 20 km/h 0% Cubierto
05:00 Sur 10 - 20 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Sur 11 - 20 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Suroeste 10 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Suroeste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 10° Suroeste 12 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 10° 10° Suroeste 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Suroeste 17 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Suroeste 19 - 43 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Suroeste 20 - 43 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Suroeste 19 - 44 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Suroeste 19 - 41 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Suroeste 18 - 41 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Suroeste 16 - 38 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Suroeste 12 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Suroeste 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° Suroeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sur 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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