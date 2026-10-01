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Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 1 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sur 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sur 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Sureste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 17 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 20°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:40
Puesta del sol19:04
Horas de luz12h 24m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 1 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:40 y se pone a las 19:04, dando aproximadamente 12h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 1 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 17 - 37 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sureste 15 - 28 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Sureste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
03:00 15° 15° Sureste 17 - 32 km/h 0% Cubierto
04:00 14° 14° Sureste 14 - 37 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Sureste 8 - 27 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Sur 6 - 16 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Sur 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Sur 7 - 14 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Sur 10 - 19 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Sur 13 - 27 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Sur 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Sur 14 - 32 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Sur 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Sur 14 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Sur 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Sur 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Sur 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Sur 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Sureste 6 - 17 km/h 0% Soleado
20:00 16° 16° Sureste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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