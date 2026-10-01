Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 1 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 17 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:40
|Puesta del sol
|19:04
|Horas de luz
|12h 24m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|72%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?
Para este 1 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:40 y se pone a las 19:04, dando aproximadamente 12h 24m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 1 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 17 - 37 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Sureste 15 - 28 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|02:00
|15°
|15°
|Sureste 13 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|15°
|15°
|Sureste 17 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|14°
|14°
|Sureste 14 - 37 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|14°
|14°
|Sureste 8 - 27 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|14°
|14°
|Sur 6 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|14°
|14°
|Sur 5 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|15°
|15°
|Sur 7 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|15°
|15°
|Sur 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|15°
|15°
|Sur 13 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|16°
|16°
|Sur 14 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|18°
|18°
|Sur 14 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|18°
|18°
|Sur 15 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|19°
|19°
|Sur 14 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|19°
|19°
|Sur 13 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|19°
|19°
|Sur 13 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|19°
|19°
|Sur 12 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|18°
|18°
|Sur 9 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|17°
|17°
|Sureste 6 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|16°
|16°
|Sureste 5 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|15°
|15°
|Sureste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|15°
|15°
|Sureste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|14°
|14°
|Sureste 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|14°
|14°
|Sureste 8 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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