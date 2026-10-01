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Clima en Santiago del Estero: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 1 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
17°
Viento
Sureste 17 - 32 km/h
Lluvia
60% 0.4 mm
Tarde
Cubierto
20°
Viento
Sureste 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
18°
Viento
Suroeste 2 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 19 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 21°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:56
Puesta del sol19:17
Horas de luz12h 21m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 1 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:56 y se pone a las 19:17, dando aproximadamente 12h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 1 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 19 - 40 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 18° 18° Este 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 18° 18° Sureste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Sureste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 18° 18° Sureste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
06:00 18° 18° Sur 9 - 15 km/h 0% Cubierto
07:00 18° 18° Sur 12 - 22 km/h 0% Cubierto
08:00 18° 18° Sureste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
09:00 17° 17° Sureste 17 - 32 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 17° 17° Sureste 16 - 34 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 19° 19° Sureste 19 - 39 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 20° 20° Sureste 19 - 40 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Sureste 18 - 40 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Sureste 18 - 38 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 20° Sureste 16 - 38 km/h 0% Cubierto
16:00 20° 20° Sureste 14 - 34 km/h 0% Cubierto
17:00 20° 20° Sureste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
18:00 20° 20° Sureste 11 - 29 km/h 0% Cubierto
19:00 19° 19° Sureste 4 - 23 km/h 0% Cubierto
20:00 19° 19° Sureste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Sur 2 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 18° 18° Suroeste 2 - 4 km/h 0% Cubierto
23:00 18° 18° Sur 1 - 3 km/h 0% Cubierto
24:00 18° 18° Noreste 0 - 2 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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