comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en el inicio de la Primavera: cómo estará el clima los próximos días

La provincia de Buenos Aires en su totalidad queda comprendida dentro de la misma advertencia, con intensidades sostenidas de entre 30 y 50 km/h y ráfagas en el rango de 50 a 80 km/h.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Alerta meteorológica por ráfagas de viento
Alerta meteorológica por ráfagas de viento
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por vientos fuertes para este lunes 21 de septiembre, día que inicia la primavera; será una semana sin lluvias y que comenzará con cielo algo a parcialmente nublado.

Según el pronóstico oficial, el área será afectada por vientos del sector oeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

El pronóstico extendido

El organismo informó que la semana comenzará con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 12 °C y una máxima de 17 °C, el martes 22 será el punto más frío de la semana, ya que la temperatura será de 7 °C en las primeras horas y ascenderá a una máxima de 13 °C, a la vez, estará acompañado de un cielo que se mantendrá entre mayormente y parcialmente nublado, pero sin probables precipitaciones.

El tiempo comenzará a estabilizarse el miércoles 23, debido a que el SMN pronosticó una mañana fría con 7 °C y cielo mayormente nublado, que mejorará hacia la tarde con la máxima que aumentará hasta los 17 °C y un cielo parcialmente nublado.

Contenido Recomendado

Pronóstico en Tucumán:cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Pronóstico en Tucumán: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Pronóstico en Tierra del Fuego:cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Pronóstico en Tierra del Fuego: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026
Clima nublado, nubes, estado del tiempo, NA
Clima nublado, nubes, estado del tiempo, NA

Para el jueves 24, el frío comenzará a menguar, debido a que el ente informó una mínima de 11 °C y una máxima de 24 °C, con una jornada en la que predominará un cielo entre mayormente y parcialmente nublado.

Con miras al finde semana, el viernes 25 está previsto que sea un final de semana con un día agradable y algo nublada, con una mínima de 14°C y una máxima que alcanzará los 27°C, ideal para disfrutar la tarde al aire libre.

Por último, el sábado 26 sería la jornada para consolidar el inicio de la Primavera con temperaturas previstas entre los 16°C de mínima y 24°C de máxima, acompañadas por un cielo parcialmente nublado.

ClimaServicio Meteorológico NacionalEstado del tiempoPronósticoPrimavera
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Elevan a naranja la alerta por tormentas fuertes:hasta qué hora llueve en Buenos Aires y cuándo mejora el clima

    Elevan a naranja la alerta por tormentas fuertes: hasta qué hora llueve en Buenos Aires y cuándo mejora el clima

  2. Granizo gigante y destrucción en varias provincias:los videos impactantes de las tormentas

    Granizo gigante y destrucción en varias provincias: los videos impactantes de las tormentas

  3. Pronóstico en Tucumán:cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

    Pronóstico en Tucumán: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

  4. Alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires:a qué hora llegan las lluvias este domingo 20 de septiembre

    Alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias este domingo 20 de septiembre

  5. Pronóstico en Mendoza:cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

    Pronóstico en Mendoza: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei viaja a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU y desplegar una intensa agenda internacional

Milei viaja a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU y desplegar una intensa agenda internacional

El Gobierno enviará 20 pliegos judiciales al Senado y busca definir cargos clave con incidencia electoral

En una semana clave, el oficialismo busca destrabar la reforma del Banco Central:el punto que genera resistencia

A un año del incendio de su yate en Saint Tropez, José Luis Manzano navegó un nuevo desafío en Cerdeña

Economía

Privatización de AySA:cómo sigue la carrera por el control de la empresa

Privatización de AySA: cómo sigue la carrera por el control de la empresa

ANSES confirmó quiénes cobran del 21 al 25 de septiembre:fechas según el DNI y montos con bono

Moratoria de ANSES:la alternativa que sigue vigente para completar aportes y poder jubilarse

Cuenta DNI:uno por uno, los descuentos que se pueden aprovechar este domingo 20 de septiembre

Internacionales

Buscan voluntarios para restaurar un castillo en Estados Unidos:ofrecen alojamiento y cuatro días libres por semana

Buscan voluntarios para restaurar un castillo en Estados Unidos: ofrecen alojamiento y cuatro días libres por semana

El muro invisible que divide al Sahara:la gigantesca barrera de arena que atraviesa el desierto más grande del mundo

Irán dice que responderá a nuevos ataques con devastadores bombardeos contra bases de EEUU si Washington “comete un error”

Ataque sin precedentes en Rusia:Ucrania lanzó cientos de drones sobre Moscú en plena jornada electoral