Hay alerta amarilla por vientos fuertes en el inicio de la Primavera: cómo estará el clima los próximos días

Alerta meteorológica por ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por vientos fuertes para este lunes 21 de septiembre, día que inicia la primavera; será una semana sin lluvias y que comenzará con cielo algo a parcialmente nublado.

Según el pronóstico oficial, el área será afectada por vientos del sector oeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

El pronóstico extendido

El organismo informó que la semana comenzará con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 12 °C y una máxima de 17 °C, el martes 22 será el punto más frío de la semana, ya que la temperatura será de 7 °C en las primeras horas y ascenderá a una máxima de 13 °C, a la vez, estará acompañado de un cielo que se mantendrá entre mayormente y parcialmente nublado, pero sin probables precipitaciones.

El tiempo comenzará a estabilizarse el miércoles 23, debido a que el SMN pronosticó una mañana fría con 7 °C y cielo mayormente nublado, que mejorará hacia la tarde con la máxima que aumentará hasta los 17 °C y un cielo parcialmente nublado.

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Para el jueves 24, el frío comenzará a menguar, debido a que el ente informó una mínima de 11 °C y una máxima de 24 °C, con una jornada en la que predominará un cielo entre mayormente y parcialmente nublado.

Con miras al finde semana, el viernes 25 está previsto que sea un final de semana con un día agradable y algo nublada, con una mínima de 14°C y una máxima que alcanzará los 27°C, ideal para disfrutar la tarde al aire libre.

Por último, el sábado 26 sería la jornada para consolidar el inicio de la Primavera con temperaturas previstas entre los 16°C de mínima y 24°C de máxima, acompañadas por un cielo parcialmente nublado.