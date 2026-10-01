comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo cubierto, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 14 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Noreste 23 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 16 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 41 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 11°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:04
Puesta del sol19:49
Horas de luz12h 45m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 1 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:04 y se pone a las 19:49, dando aproximadamente 12h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 1 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 41 - 44 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 33 - 43 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 41 - 41 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 23 - 39 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 22 - 37 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noreste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noreste 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noreste 18 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° 10° Noreste 20 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 10° 10° Noreste 22 - 40 km/h 0% Nubes y claros
14:00 10° 10° Noreste 24 - 43 km/h 0% Nubes y claros
15:00 10° Noreste 25 - 44 km/h 0% Nubes y claros
16:00 10° Noreste 23 - 44 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Noreste 23 - 42 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Noreste 21 - 40 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noreste 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noreste 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noreste 17 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noreste 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noreste 18 - 30 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Las alertas por tormentas no dan tregua:qué zonas de Buenos Aires seguirán afectadas este viernes 2 de octubre

    Las alertas por tormentas no dan tregua: qué zonas de Buenos Aires seguirán afectadas este viernes 2 de octubre

  2. Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy:cómo estará el clima este lunes 6 de abril de 2026

    Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de abril de 2026

  3. Elevan a naranja la alerta por tormentas fuertes:hasta qué hora llueve en Buenos Aires y cuándo mejora el clima

    Elevan a naranja la alerta por tormentas fuertes: hasta qué hora llueve en Buenos Aires y cuándo mejora el clima

  4. Lanzan alerta amarilla por vientos fuertes en el inicio de la primavera:cómo estará el clima desde hoy, lunes 21 de septiembre

    Lanzan alerta amarilla por vientos fuertes en el inicio de la primavera: cómo estará el clima desde hoy, lunes 21 de septiembre

  5. Clima en Corrientes:cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

    Clima en Corrientes: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Video:tensión, gritos y empujones durante el debate por Malvinas en Diputados

Video: tensión, gritos y empujones durante el debate por Malvinas en Diputados

Máximo Kirchner habló tras ser demorado en San Luis:“Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema”

Desde París, Javier Milei habló ante empresarios en el Coloquio de IDEA:“Los procesos de crecimiento no son instantáneos”

Gerardo Vallejos, integrante del Instituto Nacional de Yerba Mate:“De ninguna manera la planta es fumigada”

Economía

Saldo negativo de la SUBE:así quedan los montos en octubre 2026 para colectivos, trenes y subtes

Saldo negativo de la SUBE: así quedan los montos en octubre 2026 para colectivos, trenes y subtes

Cuánto plata gano si deposito $300.000 en un plazo fijo de 30 días durante octubre 2026

Plazo fijo:cuánto paga cada banco a 30 días y qué tasa ofrecen en el último día de septiembre 2026

El FMI terminó su misión en Argentina:qué pasó con las metas y cuándo se define la revisión

Internacionales

Benjamín Netanyahu recibió al pasajero que intervino para evitar la caída del avión de Flydubai:su dramático relato

Benjamín Netanyahu recibió al pasajero que intervino para evitar la caída del avión de Flydubai: su dramático relato

La Embajada de Israel emitió un comunicado oficial sobre el vuelo de Flydubai que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita

Emiratos Árabes rompió el silencio ante la tensión en avión de Flydubai:lo calificó de “incidente de seguridad” e investiga las causas

Terror en el vuelo de Flydubai:Netanyahu confirmó que se trató de un terrorista y dijo que casi todos los pasajeros eran israelíes