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Clima en Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (33 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Buenos Aires este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 11°. Con vientos de 24 - 54 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Sureste 6 - 15 km/h
Lluvia
90% 2.1 mm
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Sur 24 - 54 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Sur 14 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 24 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 33 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 18°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:31
Puesta del sol18:53
Horas de luz12h 22m
Fase lunarMenguante
Iluminación89%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:31 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 12h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 33 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 24 - 54 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Este 13 - 25 km/h 70% 6.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
02:00 15° 15° Este 10 - 28 km/h 70% 3.9 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
03:00 15° 15° Sureste 11 - 24 km/h 80% 5.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
04:00 15° 15° Este 11 - 21 km/h 90% 4.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
05:00 15° 15° Este 9 - 23 km/h 90% 2.5 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
06:00 15° 15° Sureste 11 - 20 km/h 90% 2.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 15° 15° Sureste 7 - 21 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 15° 15° Sureste 7 - 14 km/h 90% 1.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 15° 15° Sureste 6 - 15 km/h 90% 2.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 16° 16° Oeste 7 - 15 km/h 70% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 16° 16° Suroeste 16 - 32 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 16° 16° Suroeste 15 - 36 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 18° 18° Suroeste 23 - 49 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Suroeste 22 - 49 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Suroeste 22 - 48 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 18° Suroeste 24 - 51 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Sur 24 - 54 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 17° Sur 19 - 51 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Sur 16 - 39 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Sur 15 - 31 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Sur 13 - 29 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Sur 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Sur 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Sur 12 - 26 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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