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Clima en Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 8 de junio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (4.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 03:30
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El pronóstico para Buenos Aires este 8 de junio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 14 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Sureste 12 - 23 km/h
Lluvia
50% 0.5 mm
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Sureste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Sureste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 14 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 4.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol17:46
Horas de luz9h 52m
Fase lunarMenguante
Iluminación48%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:54 y se pone a las 17:46, dando aproximadamente 9h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 4.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 8 de junio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 28 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Sureste 14 - 27 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 12° 12° Sureste 14 - 27 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 12° 12° Sureste 14 - 26 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Sureste 14 - 26 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Sureste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Sureste 12 - 25 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 11° 11° Sureste 12 - 23 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 11° 11° Sureste 12 - 23 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 11° 11° Sureste 13 - 23 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 11° 11° Sureste 11 - 23 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 12° 12° Sureste 11 - 23 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 13° 13° Sureste 11 - 22 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 13° 13° Sureste 11 - 21 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 13° 13° Sureste 11 - 22 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 13° 13° Sureste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Sureste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Sureste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Sureste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Sureste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Sureste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° 10° Sureste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Sureste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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