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¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Buenos Aires este 17 de agosto de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 18 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sur 18 - 38 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Sureste 16 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10°
Viento
Sureste 18 - 35 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 18 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:29
Puesta del sol18:22
Horas de luz10h 53m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 17 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:29 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 17 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 18 - 41 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Sur 9 - 21 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Sur 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Sureste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Sur 10 - 22 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Sureste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Sureste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Sur 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Sur 18 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Sureste 16 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Sureste 18 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Sureste 18 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Sureste 17 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Sureste 17 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Sureste 18 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Sureste 17 - 38 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Sureste 16 - 37 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Sureste 14 - 33 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Sureste 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Sureste 17 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Sureste 17 - 35 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 10° 10° Sureste 18 - 35 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 10° Sureste 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° Sureste 16 - 35 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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