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El clima en Buenos Aires hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 30 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
11°
Viento
Norte 7 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Este 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Este 9 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 11 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:13
Puesta del sol18:31
Horas de luz11h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación93%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 30 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:13 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 11h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 30 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 11 - 23 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 8 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 6 - 10 km/h 0% Soleado
08:00 Norte 7 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Norte 7 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Norte 7 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Norte 6 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Noreste 6 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Noreste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Noreste 8 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Noreste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Este 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Este 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Este 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Este 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Este 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Este 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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