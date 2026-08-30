El clima en Santa Fe hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 30 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 30 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 17 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.7 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:21
|Puesta del sol
|18:45
|Horas de luz
|11h 24m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|93%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?
Para este 30 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:21 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 11h 24m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 30 de agosto de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 17 - 30 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Sureste 6 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|13°
|13°
|Sureste 7 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|13°
|13°
|Este 7 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|13°
|13°
|Este 7 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|13°
|13°
|Este 7 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|12°
|12°
|Sureste 7 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|12°
|12°
|Sureste 7 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|12°
|12°
|Este 8 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|13°
|13°
|Sureste 6 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|14°
|14°
|Sureste 7 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|16°
|16°
|Sureste 9 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|19°
|19°
|Este 9 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|20°
|20°
|Este 8 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|20°
|20°
|Sureste 5 - 22 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|20°
|20°
|Sureste 8 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|21°
|21°
|Sureste 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|20°
|20°
|Sureste 7 - 25 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|19°
|19°
|Sur 16 - 28 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|18°
|18°
|Sureste 12 - 28 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|17°
|17°
|Sureste 11 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|17°
|17°
|Sureste 13 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|16°
|16°
|Sureste 14 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|16°
|16°
|Sureste 17 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|15°
|15°
|Este 14 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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Formosa Clima en
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La Rioja Clima en
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Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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