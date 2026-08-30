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El clima en Tierra del Fuego hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -2° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 30 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -2° para este 30 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 8 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Noreste 5 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Norte 5 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de -2° y llegará a una máxima de .

Viento: 10 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: -2°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:19
Puesta del sol18:49
Horas de luz10h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación93%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 30 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -2° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:19 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 30 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 10 - 31 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 0 - 24 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 9 - 24 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 8 - 26 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 8 - 26 km/h 0% Cubierto
11:00 Norte 9 - 28 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 9 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Norte 8 - 30 km/h 0% Cubierto
14:00 Noreste 7 - 27 km/h 0% Cubierto
15:00 Noreste 8 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Noreste 7 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Noreste 5 - 25 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 4 - 21 km/h 0% Cubierto
19:00 Norte 4 - 18 km/h 0% Cubierto
20:00 Norte 4 - 18 km/h 0% Cubierto
21:00 Norte 5 - 19 km/h 0% Cubierto
22:00 Norte 5 - 20 km/h 0% Cubierto
23:00 Norte 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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