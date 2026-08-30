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El clima en Tucumán hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 30 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 30 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Suroeste 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Oeste 5 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Suroeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 6 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 22°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol19:07
Horas de luz11h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación93%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 30 de agosto de 2026, el pronóstico en Tucumán indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:35 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 11h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 30 de agosto de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 6 - 19 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 17° 17° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 16° 16° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
04:00 16° 16° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
05:00 16° 16° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Suroeste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Suroeste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Suroeste 3 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Suroeste 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Oeste 2 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Oeste 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Oeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Oeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Oeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Oeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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