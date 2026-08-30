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El clima en Santa Cruz hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 8°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 30 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Noreste 13 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Noreste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noroeste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 16 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:17
Puesta del sol18:58
Horas de luz10h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación93%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 30 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:17 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 30 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 16 - 30 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 14 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 14 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noreste 16 - 26 km/h 0% Niebla
08:00 Noreste 16 - 30 km/h 0% Niebla
09:00 Noreste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 13 - 24 km/h 0% Cubierto
11:00 Norte 11 - 24 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Sur 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Este 3 - 13 km/h 0% Soleado
16:00 Noreste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Noreste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Este 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noreste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noreste 10 - 17 km/h 0% Neblina
21:00 Norte 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 15 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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