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El clima en San Luis hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 30 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 30 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Norte 7 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Noreste 3 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 19 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol19:06
Horas de luz11h 21m
Fase lunarMenguante
Iluminación93%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 30 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:45 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 11h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 30 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 19 - 44 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 4 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Norte 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Noreste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Noreste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Noreste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Noreste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Norte 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Norte 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Norte 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Noroeste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Noroeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Noroeste 19 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Noroeste 18 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Norte 4 - 40 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Norte 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Norte 8 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Noreste 3 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Sureste 0 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Sureste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Noreste 8 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Noreste 5 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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