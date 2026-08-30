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Una delegación del Vaticano llega este domingo a Buenos Aires para ultimar detalles de la visita del papa León XIV

La denominada “Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede” arribará por la tarde para cerrar los trabajos logísticos y de seguridad de la llegada del sumo pontífice a suelo argentino en noviembre.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ultiman detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina.
Ultiman detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina. Foto: Argentina.gob.ar
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Una delegación oficial del Vaticano llegará este domingo 30 de agosto a Buenos Aires como parte de los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

La denominada “Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede” arribará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El arribo de los representantes del Vaticano contará con un operativo especial de seguridad, que incluirá acompañamiento policial durante el traslado. Además, se realizará un control de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina.

En tanto, la comitiva será trasladada en un dispositivo compuesto por cinco vehículos. Por el momento, no fueron informados los dominios de las unidades que serán utilizadas durante el operativo, que forma parte de las tareas de coordinación previas al viaje del pontífice.

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La llegada de la delegación se enmarca en los trabajos logísticos y de seguridad que se llevan adelante de cara a la visita de León XIV al país, ya que el viaje todavía requiere la coordinación de distintos aspectos entre las autoridades argentinas y representantes de la Santa Sede.

Qué se sabe sobre la visita del papa León XIV a la Argentina

Por primera vez desde su asunción, el papa León XIV llegará a la Argentina en una visita de tres días. El sumo pontífice arribará al país el domingo 8 de noviembre desde Uruguay y se hospedará hasta el miércoles 11.

Su agenda contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la ciudad de Luján, donde visitará la histórica catedral.

En ese contexto, su itinerario se desarrollará de la siguiente manera:

  • Lunes 9 de noviembre: concentrará sus actividades principales en Buenos Aires, con encuentros institucionales y actos pastorales.
  • Martes 10 de noviembre: viajará a Córdoba para reunirse con comunidades religiosas locales, en una visita de un solo día sin pernoctar en la provincia.
  • Miércoles 11 de noviembre: visitará el santuario de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Los desplazamientos públicos requerirán una importante planificación logística y de seguridad, especialmente en aquellos lugares donde se espera una gran concentración de fieles.

El sumo pontífice visitará el país en noviembre.
Ultiman detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina. Foto: REUTERS

El papa León XIV podría visitar una cárcel y reunirse con jóvenes

Entre las actividades que se encuentran bajo análisis aparece un posible encuentro de León XIV con presos en la cárcel de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires. Consultado sobre esa posibilidad, el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, señaló que “es posible”, aunque aclaró que todavía no existe una confirmación definitiva.

La agenda también contempla encuentros con religiosos, seminaristas, personas con discapacidad y jóvenes, además de otras actividades pastorales e institucionales que serán definidas durante los próximos días.

En esa línea, uno de los eventos que genera mayor expectativa es la posibilidad de realizar un acto masivo con jóvenes en el estadio Monumental de River Plate.

El estadio aparece entre las alternativas para albergar una de las principales actividades públicas de la visita, aunque todavía no fue confirmado oficialmente.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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