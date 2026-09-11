Evolución del clima en Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 11 de septiembre de 2026

El pronóstico para Buenos Aires este 11 de septiembre de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 8°. Con vientos de 13 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 13 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:56
|Puesta del sol
|18:40
|Horas de luz
|11h 44m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|0%
Radar meteorológico – Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?
Para este 11 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?
El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:56 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 11h 44m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?
Para este 11 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 13 - 25 km/h.
Ubicación de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Noreste 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|11°
|11°
|Este 6 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|10°
|10°
|Este 5 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|10°
|10°
|Sureste 4 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|9°
|9°
|Sureste 6 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|8°
|8°
|Sur 6 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|8°
|7°
|Sureste 6 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|10°
|9°
|Sureste 8 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|12°
|12°
|Sureste 5 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|14°
|14°
|Este 5 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|16°
|16°
|Este 6 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|16°
|16°
|Este 6 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|16°
|16°
|Este 6 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|17°
|17°
|Este 7 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|18°
|18°
|Sureste 7 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|18°
|18°
|Este 6 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|17°
|17°
|Este 6 - 19 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|14°
|14°
|Suroeste 10 - 24 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|13°
|13°
|Sur 11 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|13°
|13°
|Sur 12 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|12°
|12°
|Sureste 11 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|12°
|12°
|Sureste 8 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|12°
|12°
|Sureste 11 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|11°
|11°
|Sureste 13 - 25 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán