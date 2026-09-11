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Evolución del clima en Santa Fe: máxima y mínima para hoy, 11 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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El pronóstico para Santa Fe este 11 de septiembre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 12°. Con vientos de 18 - 37 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Sur 18 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Sur 16 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 18 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:06
Puesta del sol18:52
Horas de luz11h 46m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 11 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:06 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 11h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 11 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 18 - 37 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Sureste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Sureste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Este 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Sur 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Sur 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Sur 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Sur 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Sureste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Sur 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Sur 11 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Sur 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Sur 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Sur 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Sur 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Sur 18 - 36 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Sur 15 - 36 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Sur 13 - 28 km/h 0% Soleado
20:00 16° 16° Sur 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Sur 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Sur 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Sureste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Sur 12 - 27 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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