Evolución del clima en Santiago del Estero: máxima y mínima para hoy, 11 de septiembre de 2026

El pronóstico para Santiago del Estero este 11 de septiembre de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 14°. Con vientos de 17 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.8 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:19
|Puesta del sol
|19:08
|Horas de luz
|11h 49m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|0%
Radar meteorológico – Santiago del Estero
¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?
Para este 11 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?
El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:19 y se pone a las 19:08, dando aproximadamente 11h 49m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?
El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?
Para este 11 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.
Ubicación de Santiago del Estero
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Sureste 11 - 17 km/h
|90% 3.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|02:00
|16°
|16°
|Sur 9 - 18 km/h
|90% 2.7 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|03:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 19 km/h
|90% 1.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|16°
|16°
|Sur 15 - 26 km/h
|90% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|15°
|15°
|Sur 17 - 31 km/h
|90% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|15°
|15°
|Sur 17 - 31 km/h
|70% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|14°
|14°
|Sur 15 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|14°
|14°
|Sur 13 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|16°
|16°
|Sur 15 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|17°
|17°
|Suroeste 11 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|20°
|20°
|Sur 12 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|21°
|21°
|Sur 8 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|22°
|25°
|Sur 10 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|23°
|25°
|Sur 12 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|24°
|25°
|Sur 13 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|24°
|25°
|Sur 15 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|23°
|25°
|Sureste 14 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|22°
|25°
|Sureste 10 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|20°
|20°
|Sur 6 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|18°
|18°
|Sur 9 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|18°
|18°
|Sureste 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|17°
|17°
|Sureste 12 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|17°
|17°
|Sureste 13 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|17°
|17°
|Sureste 12 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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