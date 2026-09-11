Evolución del clima en Tucumán: máxima y mínima para hoy, 11 de septiembre de 2026

El pronóstico para Tucumán este 11 de septiembre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 13°. Con vientos de 11 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 11 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:22
|Puesta del sol
|19:12
|Horas de luz
|11h 50m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|0%
Radar meteorológico – Tucumán
¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?
Para este 11 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?
El sol sale hoy en Tucumán a las 07:22 y se pone a las 19:12, dando aproximadamente 11h 50m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?
El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Tucumán?
El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 4.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?
Para este 11 de septiembre de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 11 - 28 km/h.
Ubicación de Tucumán
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Oeste 3 - 10 km/h
|90% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|02:00
|15°
|15°
|Suroeste 6 - 11 km/h
|90% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|14°
|14°
|Suroeste 7 - 14 km/h
|90% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|14°
|14°
|Suroeste 8 - 17 km/h
|90% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|14°
|14°
|Suroeste 7 - 16 km/h
|90% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|14°
|14°
|Suroeste 9 - 17 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|14°
|14°
|Suroeste 10 - 20 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|14°
|14°
|Suroeste 11 - 21 km/h
|60% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|14°
|14°
|Suroeste 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|14°
|14°
|Suroeste 10 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|16°
|16°
|Suroeste 11 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|18°
|18°
|Suroeste 10 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|20°
|20°
|Suroeste 8 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|21°
|21°
|Suroeste 8 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|22°
|22°
|Sur 6 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|22°
|25°
|Sur 8 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|22°
|22°
|Sureste 8 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|21°
|21°
|Sureste 6 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|19°
|19°
|Este 2 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|17°
|17°
|Norte 5 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|16°
|16°
|Norte 5 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|15°
|15°
|Noroeste 4 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|14°
|14°
|Suroeste 6 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|15°
|15°
|Suroeste 7 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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