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Evolución del clima en Tierra del Fuego: máxima y mínima para hoy, 11 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -4° y una máxima de 4°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 11 de septiembre de 2026 indica una máxima de y una mínima de -4°. Con vientos de 11 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
-2°
Viento
Noroeste 5 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 8 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
-1°
Viento
Noroeste 10 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -4° y llegará a una máxima de .

Viento: 11 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: -4°
Sensación Térmica: -5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol19:11
Horas de luz11h 22m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 11 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -4° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 07:49 y se pone a las 19:11, dando aproximadamente 11h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 11 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 11 - 36 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -2° -2° Suroeste 11 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 -2° -2° Suroeste 9 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 -2° -2° Oeste 8 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -2° -2° Oeste 7 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -3° -3° Oeste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -3° -3° Noroeste 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -3° -3° Noroeste 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -3° -3° Noroeste 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -2° -2° Noroeste 5 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 5 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 5 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Oeste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Oeste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Oeste 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noroeste 4 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 -1° -1° Norte 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 -2° -2° Noroeste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 -1° -1° Noroeste 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 -1° -1° Noroeste 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 -1° -1° Noroeste 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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