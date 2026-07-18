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Evolución del tiempo en Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 18 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 18 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Niebla
14°
Viento
Sureste 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Sureste 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Sureste 20 - 41 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 22 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:00
Horas de luz10h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación22%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 18 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:55 y se pone a las 18:00, dando aproximadamente 10h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 60% 1.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 18 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 22 - 42 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Sur 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Sureste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 15° 15° Este 12 - 22 km/h 0% Cubierto
05:00 15° 15° Sureste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
06:00 15° 15° Sureste 14 - 26 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Sureste 13 - 26 km/h 0% Niebla
08:00 14° 14° Sureste 12 - 26 km/h 0% Niebla
09:00 14° 14° Sureste 11 - 25 km/h 0% Niebla
10:00 14° 14° Sureste 13 - 27 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Sureste 11 - 28 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Sureste 13 - 29 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Sureste 17 - 36 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Sureste 15 - 37 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Sureste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Sureste 14 - 32 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Sureste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
18:00 14° 14° Sureste 14 - 29 km/h 0% Cubierto
19:00 13° 13° Sureste 16 - 34 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Sureste 18 - 33 km/h 30% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 11° 11° Sureste 22 - 41 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 11° 11° Sureste 20 - 41 km/h 0% Cubierto
23:00 10° 10° Sureste 18 - 40 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 10° 10° Sureste 17 - 34 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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