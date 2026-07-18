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Evolución del tiempo en Santiago del Estero: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 18 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 18 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Cubierto
18°
Viento
Sureste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
23°
Viento
Sur 17 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Sur 13 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 19 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 24°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 36m
Fase lunarCreciente
Iluminación22%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 18 de julio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:05 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 18 de julio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 19 - 39 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Sur 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
02:00 19° 19° Sur 6 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 19° 19° Sur 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Sur 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 18° 18° Sur 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 17° 17° Sureste 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 17° 17° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 17° 17° Sur 9 - 19 km/h 0% Cubierto
09:00 18° 18° Sureste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 19° 19° Sur 10 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 19° 19° Sur 11 - 23 km/h 0% Cubierto
12:00 20° 20° Sur 11 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 21° 21° Sur 10 - 23 km/h 0% Cubierto
14:00 22° 24° Sur 13 - 28 km/h 0% Cubierto
15:00 23° 25° Sur 14 - 29 km/h 0% Cubierto
16:00 24° 25° Sur 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 23° 25° Sur 17 - 35 km/h 0% Cubierto
18:00 23° 24° Sur 19 - 38 km/h 0% Cubierto
19:00 22° 25° Sur 16 - 36 km/h 0% Cubierto
20:00 22° 25° Sur 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 21° 21° Sur 13 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 21° 21° Sur 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 20° 20° Sur 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Sur 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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