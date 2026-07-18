Evolución del tiempo en San Luis: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

Hoy en San Luis se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 18 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.9 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.

Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.