Evolución del tiempo en San Juan: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

Hoy en San Juan se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 9 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.7 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.

Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 12°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.