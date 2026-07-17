Granizo y fuertes tormentas en el AMBA: cuándo mejora el clima y cómo estará el domingo de la final

Alerta por tormentas en el AMBA

El clima volvió a ocupar el centro de la escena en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Después de varios días con temperaturas más templadas de lo habitual para julio, el ingreso de humedad y la llegada de un sistema inestable provocaron un cambio marcado en las condiciones meteorológicas. Para este viernes, el pronóstico advierte por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo en distintos puntos del AMBA y la provincia de Buenos Aires.

La jornada más complicada se espera durante la mañana, cuando la probabilidad de precipitaciones puede ubicarse entre el 70% y el 100% en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Además, no se descarta actividad eléctrica, chaparrones intensos en cortos períodos y ráfagas del sector norte que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional y replicados por medios nacionales.

Cuáles son las zonas bajo alerta por tormentas

El fenómeno no afecta únicamente a la Ciudad de Buenos Aires. La advertencia alcanza a sectores del norte bonaerense y a municipios del conurbano donde pueden registrarse tormentas de variada intensidad. Entre las zonas mencionadas figuran Exaltación de la Cruz, General Las Heras, General Rodríguez, Lobos, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, entre otros puntos de la provincia.

Alerta por tormentas en el AMBA Foto: X @SurTormentas

En estas áreas, las tormentas podrían estar acompañadas por lluvias abundantes, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas puntualmente intensas. La alerta amarilla implica que pueden producirse fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones temporales en actividades al aire libre, circulación vehicular y servicios sensibles.

Cómo seguirá el tiempo este viernes en el AMBA

El peor momento del día se concentraría durante la mañana. Hacia la tarde, las condiciones tenderían a mejorar parcialmente, aunque todavía podrían registrarse chaparrones aislados, con una probabilidad menor de lluvia. La temperatura llegaría a valores cercanos a los 23°C, mientras que el viento rotaría al noroeste. Por la noche, el cielo permanecería mayormente nublado, con marcas térmicas cercanas a los 19°C.

Lluvias en el AMBA Foto: Reuters

Este cambio de tiempo se da en un contexto particular para pleno invierno. La circulación de aire más húmedo y templado sobre el centro y norte del país favorece la formación de tormentas, mientras que otras regiones argentinas enfrentan fenómenos diferentes, como nevadas intensas en zonas cordilleranas, viento zonda en provincias del noroeste y temperaturas muy bajas en la Patagonia.

Pronóstico para el sábado: siguen las lluvias, pero con menor intensidad

La inestabilidad no terminaría de inmediato. Para el sábado, el pronóstico anticipa una jornada fresca y todavía variable, con mínima de 14°C y máxima de 18°C. Durante la mañana y la tarde podrían presentarse tormentas aisladas, mientras que hacia la noche se esperan chaparrones.

Aunque el tiempo seguirá inestable, el escenario sería menos severo que el del viernes. De todos modos, se recomienda continuar atentos a las actualizaciones oficiales, especialmente en zonas donde las calles suelen anegarse o donde la caída de granizo puede afectar vehículos, techos livianos, cultivos o instalaciones expuestas.

Cómo estará el clima el domingo de la final del Mundial 2026

La gran pregunta para millones de argentinos es qué pasará con el clima el domingo, día de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Según el pronóstico extendido, no se esperan lluvias para esa jornada en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. El cielo se mantendría mayormente nublado, con mínima de 10°C y máxima de 15°C, en un ambiente mucho más frío que el registrado durante los días previos.

La mejora llegaría justo a tiempo para quienes planean reunirse con familiares o amigos para ver el partido. Si bien el domingo se presentaría sin precipitaciones, el descenso térmico obligará a tener abrigo a mano, sobre todo para quienes se trasladen temprano o regresen por la noche.

Recomendaciones ante tormentas fuertes y posible granizo

Ante este tipo de eventos, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, no refugiarse debajo de árboles, mantenerse lejos de postes, cables y estructuras metálicas, y guardar objetos que puedan volarse de balcones, terrazas o patios. También es clave no circular por calles anegadas y manejar con extrema precaución si la tormenta sorprende durante un traslado.

Si cae granizo, lo más seguro es permanecer bajo techo o dentro de un vehículo detenido en un lugar seguro. En viviendas, conviene revisar desagües, asegurar persianas y evitar el contacto con artefactos eléctricos durante tormentas con actividad eléctrica. Tener a mano una linterna y seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional puede marcar la diferencia ante cambios bruscos en el tiempo.

Cuándo mejora definitivamente el clima

El alivio más claro llegaría desde el domingo, con ausencia de lluvias y temperaturas más bajas. El inicio de la semana próxima mantendría un patrón más estable, con jornadas mayormente nubladas, ambiente frío y pocas probabilidades de precipitaciones en el AMBA.

En síntesis, el viernes será el día más complicado por tormentas, ráfagas y posible granizo, el sábado continuará la inestabilidad con menor intensidad y el domingo, día de la final, el clima daría una tregua. Para quienes tengan planes, la recomendación es simple: paraguas y precaución durante las próximas horas, abrigo para el domingo y atención permanente a las actualizaciones oficiales.